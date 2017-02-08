Hafta sonu kar geliyor! (İstanbul ve Ankara hava durumu)

İstanbul'da haftasonu kar görülecek. Tüm haftanın yağışlı geçeceği tahmin edilen kentte beklenen en yüksek sıcaklık ise bugün 12 derece. Peki diğer illerde durum nasıl? Meteorolojinin verilerine göre; Ankara çok bulutlu 3 derece, İzmir çok bulutlu 8 derece, Diyarbakır sisli sıfırın altında 4 derece

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü kar yağışı görülecek.



İstanbul'da cumartesi günü karla karışık yağmur, pazar günü ise kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.







Pazar günü Düzce, Sakarya, Bolu, Bilecik, Bartın, zonguldak, Bingöl, Muş, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Erzurum, Bayburt, Bitlis, Malatya, Hakkari, Iğdır'da da kar yağışı bekleniyor.











Pazartesi ve salı günü kıyı Ege ve Akdeniz'deki kentler hariç Türkiye genelinde kar yağışı tahmin ediliyor. Uzun vadeli tahminlere göre İstanbul ve Ankara'da da pazartesi ve salı günleri kar yağışı bekleniyor.



ANKARA HAVA DURUMU







İSTANBUL HAVA DURUMU







3 İLE TOZ TAŞINIMI UYARISI



Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde, yarın toz taşınımı beklendiği bildirildi.



Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinde toz taşınımı bekleniyor.



Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, sağlık sorunları, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



ulusalkanal.com.tr