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Hakkari'de 54 bin 600 paket sigara ele geçirildi

Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 54 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari'de 54 bin 600 paket sigara ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bugün Yüksekova ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

Ekiplerin ilçeye bağlı Bölük köyü Çatalkaya mezrasınaki bazı şüphelilerin kaçak malzeme bulundurduklarının tespit edildiğine yer verilen açıklamada, "Tespit edilen adreslerde yapılan eş zamanlı operasyonda 54 bin 600 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #terörörgütünün finans kaynağına darbe #Kaçak Sigara #Hakkari
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