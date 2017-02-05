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Hakkari'de 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirildi

Hakkari'de 8 ton 660 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Hakkari'de 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yol kontrolleri sırasında bir tırı durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, "PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında E.K. isimli şahsın kullandığı tırda yapılan aramada çeşitli markalarda 8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kaçak çay #Hakkari
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