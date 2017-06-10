Hakkari'de 84 sporcu ve 24 takımın kıyasıya mücadele ettiği "3'e 3 Sokak Basketbolu Turnuvası" sona erdi. Büyük çekişmenin yaşandığı maçlara Hakkârili vatandaşların ilgisi yoğundu.

Oyuncular kıyasıya mücadele etti. seyirciler de ilgiyle izledi. Hakkari'deki "Sokak Basketbolu Turnuvası" bu görüntülerle tamamlandı.



Turnuvada toplam 24 takım yarıştı. 84 sporcu kupayı almak canla başla oynadı.



Büyük çekişmelere sahne olan basketbol maçlarını Hakkarililer dikkatle takip etti.



Hakkari Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nden müdür ve komutanlar da maçları yurttaşlarla birlikte izledi.



Heyecanlı geçen müsabakalar sonunda Vali Toprak, kazanan takıma kupa ve madalyalarını takdim etti.





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