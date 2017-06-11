Çukurca ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir zanlı gözaltına alındı

Hakkari'de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan bir kişi yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan İ.E'nin dün Çukurca ilçesine bağlı Çığlı köyüne geleceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda zanlının yakalandığı kaydedilen açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın sürdüğü ifade edildi.