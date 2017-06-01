Hakkari Belediyesi, içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlattığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor

Hakkari Belediyesi, içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlattığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kentteki içme suyu sıkıntısının giderilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.



Golan ve Berçelan yaylalarındaki kaynak sularını şehre taşımaya hazırlanan belediye, bir taraftan da 6 ayrı noktada 600 metre sondaj çalışması yapacak.



Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim beraberinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan ile çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.



Burada açıklama yapan Epcim, yıl içerisinde Hakkari’de yaşanan su sorununun büyük kısmını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.



Epcim, sondaj çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini aktardı.