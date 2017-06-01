ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
ABD, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilecek
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Erdoğan: Bunu açıkça söylüyorum...
Roma'da büyük yangın
Roma'da büyük yangın
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?
Çağatay Akman'ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkısı çalıntı mı?

Hakkari içme suyuna kavuşuyor

Hakkari Belediyesi, içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlattığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor

Hakkari içme suyuna kavuşuyor

Hakkari Belediyesi, içme suyu sıkıntısının giderilmesi için başlattığı sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kentteki içme suyu sıkıntısının giderilmesi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Golan ve Berçelan yaylalarındaki kaynak sularını şehre taşımaya hazırlanan belediye, bir taraftan da 6 ayrı noktada 600 metre sondaj çalışması yapacak.

Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim beraberinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Edip Alan ile çalışmaları inceleyerek teknik ekipten bilgi aldı.

Burada açıklama yapan Epcim, yıl içerisinde Hakkari’de yaşanan su sorununun büyük kısmını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Epcim, sondaj çalışmalarının yıl boyunca devam edeceğini aktardı.


Kaynak: AA
Etiketler; #su sıkıntısı #Hakkari #Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
banner863
Önceki Haber
Osmaniye'de sağanak ve dolu
Sonraki Haber
ABD'de inşaat harcamaları nisanda geriledi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.