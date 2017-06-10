Türk İş sandığı gösterdi
Türk İş sandığı gösterdi
Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Türkiye'den Katar açıklaması
Türkiye'den Katar açıklaması
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu
FETÖ hakim ve savcıları saklamak için ev kurdu

Hakkari’de terörle mücadele

El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari’de terörle mücadele

Hakkari’de el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 

Açıklamada şu bilgi paylaşıldı:

“09.06.2017 günü ilimiz merkez Ağaçdibi Köyü kırsal alanında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan aramada 2 adet büyük tüp, 2 adet pil bloku ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.” 


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari #terör #mücadele #el yapımı #patlayıcı #malzeme
banner863
Önceki Haber
Hakkari'de sokak basketbolu
Sonraki Haber
Askeri okullar açılsın
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.