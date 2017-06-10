El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari’de el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada şu bilgi paylaşıldı:



“09.06.2017 günü ilimiz merkez Ağaçdibi Köyü kırsal alanında el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan aramada 2 adet büyük tüp, 2 adet pil bloku ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”

