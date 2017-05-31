Körfez ilçesinde halı sahada maç yaparken bacağına tel saplanan kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde halı sahada maç yaparken bacağına tel saplanan kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesindeki bir halı sahada oynanan maçta kalecilik yapan Enes Çulha (17), gelen topa müdahale etmeye çalıştı.



Bu sırada kale arkasında bulunan kesik tel Çulha'nın bacağına saplandı. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.



İtfaiye tarafından bacağı telden kurtarılan Çulha, ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.