Kayseri'nin merkez Talas İlçesinde freni boşaldığı belirtilen halk otobüsü, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 1 üniversite öğrencisi öldü, 2 kişi yaralandı.

Talas ilçesi Atatürk Bulvarı'ndan kent merkezine seyir halinde bulunan Mehmet I. yönetimindeki 38 AB 362 plakalı halk otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 38 FG 433, 34 NU 7332, 38 FG 009, 38 JS 708 ve 38 GF 446 plakalı araçlara çarptı. Halk otobüsü, 38 FG 433 plakalı otomobili yaklaşık 35 metre sürükledikten sonra durabildi.



Kazada, halk otobüsünde yolcu olarak bulunan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Neslihan Can yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılardan biri, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, diğeri ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, halk otobüsü sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın, otobüsün freninin boşalması ya da fren sistemindeki başka bir arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği ifade edildi.