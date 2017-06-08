NİĞDE'de 68 yaşındaki Hanife Günbatı, sokakta briketle çevrilen kümesi andıran 2 metrekarelik yerde yaşamını sürdürüyor.

Tek çocuğu olan kızı ile Eskişehir'de yaşayan Hanife Günbatı, iddiasına göre onunla kavga edince memleketi Niğde'ye döndü. Eski evinin olduğu Şehitler Mahallesi'ne gelen Günbatı, kalacak yeri olmayınca komşularının yardımıyla yol kenarına briketle 2 metrekarelik baraka yaptı. Kümesi andıran barakada kalan Hanife Günbatı, yanında bulunan küçük tüple çay demleyip peynir ekmekle karnını doyuruyor. Hanife Günbatı, "Eskişehir'de kızımın yanında kalıyordum, onunla kavga edince memleketime döndüm. Başka kimsem ve kalacak yerim olmayınca burada yaşamaya başladım" dedi.



Ölen eşinden 700 lira dul maaşı aldığını söyleyen Hanife Günbatı'ya çevredekiler yardımcı oluyor.