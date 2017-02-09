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Hapis cezasını duyunca kaçmaya çalıştı

Zonguldak'ta ailesine şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada tutuklanmasına karar verilen sanık, duruşma salonundan kaçmaya çalışınca polis tarafından yakalandı.

Hapis cezasını duyunca kaçmaya çalıştı

1. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuksuz yargılanan Yalçın Ç. (56), müşteki eşi M.Ç. ve kızı B.Ç. ile taraf avukatları katıldı.

Yalçın Ç, savunmasında, eşi ve kızına karşı suç işlemediğini öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme, "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" uyarınca evden uzaklaştırma yükümlülüğüne uymadığı gerekçesiyle 3 gün hapis cezası bulunan sanığın tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

Kararı duymasının ardından duruşma salonundan kaçan şüpheli, adliye önünde bekleyen polis ekiplerince yakalandı. Polislere direnen Yalçın Ç, adliye önünde gördüğü eşi ve kızına, "Yaktınız beni. Haram olsun size verdiğim ekmekler." diyerek tepki gösterdi. 

Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #zonguldak
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