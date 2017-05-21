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Hatay'da Arapça tabelalar kaldırılıyor

Hatay'da Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki Arapça tabela ve yazıların Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmaya başlandığı bildirildi.

Hatay'da Arapça tabelalar kaldırılıyor

 Hatay'da Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki Arapça tabela ve yazıların Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılmaya başlandığı bildirildi.

Hatay Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin, kent merkezinde bulunan Suriyeli sığınmacıların açtığı iş yerlerindeki tabelaların kaldırılmasına yönelik çalışma başlattığı belirtildi.

Arapça tabela ve yazıların, görüntü kirliliği oluşturduğu için söküm işleminin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, Arapça tabela ve yazıların kaldırılmasının il genelinde uygulanacağı kaydedildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #arapça tabela
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