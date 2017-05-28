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Hatay'da cinayet

Boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren kişi, kaynanası ve eşinin dedesini yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Hatay'da cinayet

 Hatay'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü. Kaynanası ve eşinin dedesini de yaralayan kişi, intihara kalkıştı.

Alınan bilgiye göre, Cemil K. (26), boşanma aşamasında olduğu eşi Kübra K'nin (21) kaldığı Aksaray Mahallesi 14. Sokak'taki eve gitti. Cemil K, yanında getirdiği silahla önce eşine ateş etti. Daha sonra eşinin annesi Saadet A (44) ve dedesi Nuriddin A'ya (68) ateş eden Cemil K. olay yerinden kaçtı.

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri ve polis geldi. Kübra K'nin hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaralanan Saadet A. ile Nuriddin A'yı hastaneye kaldırdı.

Bu arada Cemil K, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Kisecik Mahallesi'nde başından vurulmuş halde bulundu. İntihar ettiği değerlendirilen Cemil K hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #cinayet
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