Hatay'da makilik alanda yangın

Samandağ ilçesinde çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde makilik alanda yangın çıktı.



Alınan bilgiye göre, Çevlik mevkisinde makilik alanda çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.



Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının avcı ateşinden kaynaklandığını tahmin ettiklerini söyledi.



Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yangına anında müdahale ettiğini ifade eden Ketmen, bölgede 6 arazöz, 2 su tankı, 4 ilk müdahale ekibi ve 3 dozerle söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.