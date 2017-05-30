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Hatay'da ölü köpek balığı kıyıya vurdu

Dörtyol ilçesinde yaklaşık 2 metrelik ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

Hatay'da ölü köpek balığı kıyıya vurdu

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaklaşık 2 metrelik ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

Yeşilköy sahillerinde sabah devriye görevi yapan zabıta ekipleri, kıyıda ölü köpek balığını gördü.

Köpek balığı, ölüm nedeninin araştırılması için Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderildi.

Zabıta Müdürü Saadettin Ufuk, yaptığı açıklamada, köpek balığının yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #köpek balığı #hatay
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