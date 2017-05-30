Dörtyol ilçesinde yaklaşık 2 metrelik ölü köpek balığı kıyıya vurdu.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaklaşık 2 metrelik ölü köpek balığı kıyıya vurdu.



Yeşilköy sahillerinde sabah devriye görevi yapan zabıta ekipleri, kıyıda ölü köpek balığını gördü.



Köpek balığı, ölüm nedeninin araştırılması için Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine gönderildi.



Zabıta Müdürü Saadettin Ufuk, yaptığı açıklamada, köpek balığının yaklaşık 2 metre uzunluğunda olduğunu belirtti.