Hatay'da bir kamyon dolusu silah ve mühimmat ele geçirildi. Antakya ve Reyhanlı'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 kişi de gözaltına alındı.

Hatay'ın Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde eş zamanlı operasyon yapıldı, 1 kamyon dolusu silah bulundu.



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde tespit ettikleri 6 farklı depoyu izlemeye aldı.







Uzun süren çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirlenen depolara eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapan ekipler bir kamyon dolusu silah buldu.



946 av tüfeği, bin 662 av tüfeği fişeği, 2 tabanca ve bunlara ait şarjör ile 198 fişek, 207 kuru sıkı tabanca, 2 akrep tipi kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 11 ses fişeği, 92 av tüfeği namlusu, 383 dipçik, 13 av tüfeği şarjörü, 88 kundak, 7 av tüfeği gövdesi ile 400 gram "takoz esrar" ele geçirildi.







Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.​





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