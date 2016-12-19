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Hatay'daki cinayet

İskenderun ilçesinde kantin işletmecisini evinde bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan Suriye uyruklu şüpheli yakalandı

Hatay'daki cinayet

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul kantincisini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan Suriye uyruklu şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, yaklaşık 8 ay önce evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Kanat'ın (55) cinayet zanlısının, yaptıkları araştırma sonucu Suriye uyruklu M.M. olduğunu belirledi.
Şüphelinin, Antakya ilçesindeki Kuzeytepe Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanında olduğunu tespit eden polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ahmet Kanat, 18 Nisan'da Ulucami Caddesi'ndeki tek başına yaşadığı evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Etiketler; #İskenderun #hatay #cinayet #Ahmet Kanat
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