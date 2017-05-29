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Hatay'daki cinayet

Boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren, kaynanası ve eşinin dedesini yaraladıktan sonra intihara kalkışan kişi hayatını kaybetti

Hatay'daki cinayet

Hatay'da boşanma aşamasında olduğu eşini öldüren, kaynanası ve eşinin dedesini de yaraladıktan sonra intihara kalkışan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Aksaray Mahallesi'nde meydana gelen olay sonrası intihar girişiminde bulunan Cemil K. (26), kaldırıldığı Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada dünkü olayda yaralanan Cemil K'nin eşinin annesi Saadet A. (44) ve dedesi Nuriddin A'nın (68) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay'da dün bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini öldürmüş, kaynanası ve eşinin dedesini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay #cinayet
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