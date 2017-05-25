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Hava ambulansı İkra bebek için havalandı

Nazilli ilçesinde kalbinden rahatsızlığı olan 8 günlük bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

Hava ambulansı İkra bebek için havalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalbinden rahatsızlığı bulunan 8 günlük İkra bebek, hava ambulansıyla İstanbul'a sevk edildi.

İlçede özel bir hastanede dünyada gelen İlhan ile Halime Karaman çiftinin bebekleri İkra rahatsızlandı.

Kalbinden rahatsızlığı olduğu tespit edilen bebeğin İstanbul'a sevkine karar verildi.

İkra bebek, Nazilli Şehir Stadı'na inen helikopterle İstanbul'a özel bir hastaneye götürüldü.

Gazetecilere açıklama yapan Uzman Doktor Esin Nuray, "8 günlük İkra bebeğin ailesi bugün polikliniğimize başvurdu. Kalp ritimlerinde bozukluk olduğu için hemen yoğun bakıma aldık. Yaptığımız tetkiklerin sonucunda bebekte konjenital kalp rahatsızlığı tespit ettik. İleri merkezde cerrahi müdahale de gerekebileceği için sağ olsun İstanbul’daki hastane kabul etti. Bakanlıktan istediğimiz hava ambulansıyla bebeğimizi, İstanbul’a sevk ettik." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kalp rahatsızlığı #kalp #nazilli #havalanmak #bebek #ikra bebek #hava ambulansı #istanbul
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