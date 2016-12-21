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Hava durumu 21.12.2016

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan son değerlendirmelere göre, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Hava durumu 21.12.2016

Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı geldi

AKOM'dan alınan bilgilere göre, İstanbul bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu. Rüzgarın şiddetlenmesiyle deniz ulaşımında aksamalar olabilir.

Perşembe sabah saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezinde yağmur, kırsal ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde (1-4 cm) görüleceği tahmin ediliyor. 




Bugünden itibaren  rüzgarın fırtına seviyesine (30-75 km/s) ulaşması beklenirken 3 gün boyunca açık deniz seferlerinde aksamalar yaşanabilir. 



Meteoroloji'nin saatlik hava tahminlerine göre ise İstanbul'da bugün sulu kar yağışı etkili olacak. 


Marmara, İç Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Çorum, Samsun, Amasya, Elazığ ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Marmara Bölgesinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana ve Mersin’in iç ve dağlık kesimleri ile Konya ve Karaman il genelinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.




Sıcaklıkların iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor

Ankara'da da bugün hafif kar yağışı bekleniyor. Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı tüm kenti beyaza bürüdü.

Ankara'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı kısa sürede tüm şehri etkisi altına aldı.

      Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ana arterlerde tuzlama çalışması yapılırken, şehrin ara sokakları beyaz örtüye büründü. Yüksek kesimlerde sürücülerin görüş mesafesi kısaldı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı trafiğe engel olmadı. 



      Hatay ve Osmaniye'de bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın hızını artırarak doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Fırtınanın Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir.

      Perşembe günü yine yurt genelinde yağışlar etkili olacak. Kuzey kesimlerde bulutluluk artarken Samsun çevrelerinde yağmur geçişleri görülecek.

      Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışlar yağmur şeklinde olacak.

      Hatay, Gaziantep çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde yağışların yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

      Cuma günü iç kesimlerde yağışlar yine kar şeklinde, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde olacak. Marmara'da yağışların  karla karışık yağmurdan yağmura dönmesi bekleniyor.

      Yağışlı havanın cuma günü ve haftasonunda da yurdun büyük bölümünde sahillerde yağmur iç kesimlerde kar olarak etkili olmaya devam edeceği bekleniyor.

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                  Etiketler; #türkiye hava durumu #marmara hava durumu #içanadolu hava durumu #ankara kar yağışı #istanbul kar yağışı #kar yağışı #Hava durumu
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