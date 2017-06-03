Mersin'in Erdemli ilçesinde 4 katlı bir apartmanın havalandırma boşluğundan düşüp sıkışan kedi yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartmanın 4. katından havalandırma boşluğuna düşen ve buradaki tuvalet borularına sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.



Merkez Mahallesi Türbe Caddesi'ndeki Tanerler Apartmanı'nın üçüncü katında ikamet eden Fatih Çalış, havalandırma deliğinden bir kedi sesi duyduğunu ve 3 gündür kurtaramadıklarını belirterek, Erdemli'deki hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül'e durumu bildirdi.



İğdigül'ün haber vermesiyle olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliğine ekipleri, yavrunun birinci kattaki evin tuvalet borularının olduğu kısmında sıkıştığını tespit etti.



Ekipler, ev sahibinden izin alınarak tuvalet duvarının bir kısmını balyozla kırarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.



Kedi yavrusunu kurtaran itfaiye ekibini vatandaşlar alkışlarla kutladı.



Hayvan hakları savunucusu İğdigül, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayında bir can kurtarmanın huzurunu yaşadıklarını kaydetti.