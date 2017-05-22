Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklarının artmamasının ardından vatandaşlar 'havalar ne zaman ısınacak' sorusunun cevabını arıyor.. Uzmanlar konu hakkında çeşitli görüşler bildirse değişmeyen hava sıcaklıkları bu konuda merakı artırdı. Peki Havalar hangi tarihlerde ısınmaya başlayacak? İşte bu sorunun cevabı

Mayıs ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde hava sıcaklarının artmamasının ardından vatandaşlar 'havalar ne zaman ısınacak' sorusunun cevabını arıyor.. Uzmanlar konu hakkında çeşitli görüşler bildirse değişmeyen hava sıcaklıkları bu konuda merakı artırdı. Peki Havalar hangi tarihlerde ısınmaya başlayacak? İşte bu sorunun cevabı



Hafta sonu Van ve Erzincan'a kar yağdı, batı illeri ise hala yağmur ve serin havanın etkisinde. Yaza girmemize sadece 10 gün kala 'havalar ne zaman ısınacak' sorusu akıllara takıldı. İşte merak edilen sorunun yanıtı.



"Havalar ne zaman ısınacak, yaz ne zaman gelecek?" sorusuna , NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıt verdi. Abur, "Haziran'ın ilk haftasından sonra havalar ısınacak. Marmara, Karadeniz, doğu ve iç kesimler için. Akdeniz'e ve Ege'nin güney kesimlerine yaz geldi, denizler ısınmaya başladı" dedi.



Abur, bu haftanın yine oldukça değişken hava koşullarıyla geçiceğini açıkladı.



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