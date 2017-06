Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci sırada yar alan Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri, baharla birlikte dünyaya gözlerini açmaya başladı

Yüzölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci sırada yar alan Gaziantep Hayvanat Bahçesinin yeni sakinleri, baharla birlikte dünyaya gözlerini açmaya başladı.

Yaklaşık 350 türde 7 bin hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde havaların ısındığı bugünlerde tatlı bir heyecan yaşanıyor. Mayıs ayı içinde at, deve, lemur, ceylan, kanguru ve geyik yavruları barınakları neşelendirmeye başlarken, gelecek haftalarda çok sayıda yavrunun daha dünyaya gelmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep Hayvanat Bahçesinin Avrupa'nın doğum oranı en fazla olan hayvanat bahçesi olduğunu söyledi.

Hayvanların doğurganlık oranlarının her geçen gün arttığına değinen Özsöyler, "Doğurganlık oranı yüzde 70-80'lere ulaştı. Doğumlar mayıs ayının ilk haftasından itibaren başladı. Ceylanlar, karacalar, geyikler haziran sonuna kadar yavrulayacaklar. Yaban koyunları, atlarımız, ceylanlar, kangurularımız, develerimiz yavruladı. Bunlar anneleriyle birlikte Safari Parkı'mızda ve kendi barınaklarında yaşamaya başladılar." ifadesini kullandı.

Özsöyler, kanguruların özellikle hayvanat bahçelerinde nadiren yavruladıklarına işaret ederek, hayvanat bahçesindeki beyaz kanguru ve çalı kangurusu denilen valibunun doğurduğunu, yavruların şu an annelerinin kesesinde büyüdüğünü belirtti.

Bunun yanında Madagaskar'a özgü bir tür olan lemurun da hayvanat bahçelerine uyum sağladığına ve yavruladığına dikkati çeken Özsöyler, şöyle devam etti:

"Hayvanat bahçemizin doğurganlık oranının bu kadar fazla olmasının nedenlerinden biri hayvanın doğal ortamına göre barınaklar yapmamız. Kendilerine çok iyi bakıyoruz ve besliyoruz. Bu da onların doğum oranlarına yansıyor. Özellikle yabani hayvanlar, barınağında kendisini rahat hissetmezse, mutlu hissetmezse yavru almak çok zor. Daha önceki yıllarda kaplanlarımız 4'üz yavrulamıştı. Şempanzelerimizden de yavru almıştık. Bu canlılar hayvanat bahçelerinde nadiren yavru doğururlar."

Özsöyler, memelilerin yanı sıra kanatlılardan ve kuşlardan da süreki yavru aldıklarını sözlerine ekledi.