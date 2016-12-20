HDP Eskişehir İl Eşbaşkanları tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında HDP İl Eşbaşkanları Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda HDP İl Eşbaşkanı Ahmet Uluçelebi'nin de aralarında bulunduğu parti yönetiminde yer alan 9 kişiyi ''PKK/KCK terör örgütüne üye olmak ve terör örgütü propagandası yapmak'' iddiasıyla gözaltına almıştı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i savcılığa verdikleri ifadenin ardından serbest bırakılırken, İl Eşbaşkanları Ahmet Uluçelebi ve Işık Polat tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Uluçelebi ve Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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