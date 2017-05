ANTALYA Alakır'da bir HES firmasının, debimetre denilen cihazla ölçülen yüzde 10 oranındaki can suyunu bırakmadığı, bunu gizlemek için de yakındaki bir dereden borularla taşıdığı suyu debimetrenin önüne saldığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin örtüaltı sebzedeki üretim merkezi Kumluca'nın en önemli su kaynaklarından Alakır Nehri'ni besleyen bir derenin, HES firması tarafından kurutulduğu öne sürüldü. Nehir üzerindeki HES projelerine karşı hukuki mücadele veren Alakır Nehri Kardeşliği'nden yapılan açıklamada, HES firmasının, Alakır'a akan bir dereyi kaçak olarak borulara alıp kuruttuğu belirtilerek, şöyle denildi:



“Bunun nedeni, hukuken Alakır'ın yatağına salmak zorunda oldukları ve debimetre denen cihazdan ölçülen yüzde 10'luk can suyunu bu yan dereden debimetreye salıp haksız kazanç elde etmek. Hırsta, vicdansızlıkta ve kanunsuzlukta sınır tanımıyorlar. Olayı farkedip bölgeye gittiğimizde resmen şok olduk. 'Koca Dere' diye anılan derenin Alakır Nehri ile buluştuğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısında, dere yatağındaki çınarları kesip devirerek bir bend oluşturup derenin bütün suyunu, yerleştirdikleri 30 cm çapındaki boruya yöneltmişler. Derenin aşağısı tamamen kurumuş. Sucul canlı yaşam yok olmuş. Dere yatağındaki ağaçlar ise kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Derenin suyunu aldıkları boruyu debimetrenin hemen üstündeki araziden Alakır'ın yatağına vermişler."



BİMER'E İHBAR EDİLDİ



Suyu borulara alınan Koca Dere'nin, normalde debimetre cihazının aşağısına aktığı vurgulanan açıklamada, şu iddialara yer verildi:



“Bu sayede derenin suyunu debimetrenin yukarısına taşımışlar. Yani debimetre bu suyu ölçüyor. Böylelikle salmak zorunda oldukları can suyunu salmayarak korkunç bir haksız kazanç elde ediliyor. Kaçak olarak suyu aldıkları borunun Alakır'ın yatağına saldıkları ucu ise yoldan çok kolay farkediliyor. Olay yerini ayrıntılı olarak fotoğraf ve videolarla belgeleyip ilgili kurumları hem telefonla arayarak hem de belgelerle BİMER üzerinden dilekçe ile ihbarlarda bulunduk. Yetkililerin bir an evvel gelerek gerekli işlemleri yapmalarını, o boruları söküp dereyi tekrar ait olduğu yatağına vermelerini ve sorumluları cezalandırmalarını bekliyoruz."