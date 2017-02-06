Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 kişiden 5’i tutuklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 kişiden 5’i tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ilçede farklı iş yerlerinde incir, patlıcan, sarımsak gibi ürünler çalan 6 kişi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler "çete" olarak hırsızlık yapan kişilerin adreslerine operasyon yaptı.



Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden E.K (26), G.G (28), N.G (28),E.A (27) ve O.E (25) tutuklandı, D.E (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.