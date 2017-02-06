Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 kişiden 5’i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçede farklı iş yerlerinde incir, patlıcan, sarımsak gibi ürünler çalan 6 kişi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler "çete" olarak hırsızlık yapan kişilerin adreslerine operasyon yaptı.
Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden E.K (26), G.G (28), N.G (28),E.A (27) ve O.E (25) tutuklandı, D.E (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 kişiden 5’i tutuklandı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 kişiden 5’i tutuklandı.