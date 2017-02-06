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Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 kişiden 5’i tutuklandı

Hırsızlık zanlıları tutuklandı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde çeşitli hırsızlık suçlarına karışan 6 kişiden 5’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede farklı iş yerlerinde incir, patlıcan, sarımsak gibi ürünler çalan 6 kişi hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler "çete" olarak hırsızlık yapan kişilerin adreslerine operasyon yaptı.

Gözaltına alınan 6 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.K (26), G.G (28), N.G (28),E.A (27) ve O.E (25) tutuklandı, D.E (27) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #tutuklama #incir #hırsızlık
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