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Hobi olarak başladı, ticarete döktü

Torunu için maket araç yapmaya başladı. Ardından bunu ticarete döktü. Aydın'da yaşayan İsmail Erzurumluoğlu şimdi dünyanın birçok yerinden sipariş alıyor hatta talepleri karşılayamıyor.

Hobi olarak başladı, ticarete döktü
Aydın'da yaşayan İsmail Erzurumluoğlu, ilk başta oyuncak olarak torunları oynasın diye yaptı bu maketleri. Daha sonra internette paylaştı ve bir fırsat kapısı açıldı.

Tamamı el emeği olan maketleri Türkiye'de pek çok kente gönderdi. İşler büyütünce kendine bir atölye kurdu. Dünyanın birçok ülkesinden de talep alıyor. Hatta taleplere yetiştiremiyor. 

Emekli olunca torunlarına araç maketleri yaparak vakit geçirmeyi hayal ederken bir anda ticaretin içine giren Erzurumluoğlu, halinden oldukça mutlu.

Erzurumluoğlu'nun hedefi ise Çin ile rekabet etmek...

Peki bu el emeği göz nuru maketlerin fiyatı ne kadar... Hemen söyleyelim, fiyatlar 800 lira ile 6 bin lira arasında değişiyor.

Satın almak parayla bakmak ise bedava... Bu maketlere ilgi duyan herkes gidip galeriyi ziyeret edebilir.




ulusalkanal.com.tr
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