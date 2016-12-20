HSYK yeni ihtisas mahkemeleri belirledi

HSYK 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle iki ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle iki ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespit edilmesine yönelik İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığından gelen talep görüşüldü.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSYK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'inci bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara İstanbul 13, 14, 22 ve 23. Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği anımsatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunlukları ile görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talebin dikkate alındığı ifade edilen kararda, yeni kurulup faaliyete geçirilen İstanbul 24 ve 25. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce belirlenmiş olan ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

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