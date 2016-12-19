Hurda çalan hırsızlara suçüstü

İzmir’in Aliağa ilçesinde demirli olan icralık gemiden hurda demir çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Aliağa Çaltılıdere Mahallesi Karadut mevkiinde, İcra Müdürlüğü tarafından haczedilen Esiwenner isimli gemiden ihbar alan ekipler hemen bölgeye intikal etti.



İddialara göre, gemiden hurda demirleri ve değerli malzemeleri sökerek tekneyle kıyıya taşıyan F.Ö, İ.I. ve M. M. isimli şahıslar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından suçüstü yakalandı.



Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Şakran Cezaevine gönderildi.



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