İdareci, öğretmen, hizmetli 'el ele' verdi...

MUŞ Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri, hizmetliler ile beraber okulların açılışı öncesi çatı ve okul önünde yaklaşık 1 metreyi bulan karı temizledi.

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Muş Özel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi Müdürlüğü öğretmenleri ve hizmetlileri yarın başlayacak ikinci yarı döneme okulu hazır etmek için kolları sıvadı. Kar yağışının bu yıl fazla olması nedeniyle ilk önce çatı ve okul bahçesinde biriken ve yaklaşık 1 metreyi aşan karı temizleyen öğretmenler, okulun su deposu, sınıf, atölye, yemekhane ve tuvaletlerinini de hazır hale getirdi. Amaçlarının engelli öğrencilere daha hijyenik bir ortam sağlamak olduğunu belirten Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, şöyle dedi:



"Okulumuz orta, ağır düzey engelli öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul. Biliyorsunuz bu öğrencilerimizin hijyen durumu büyük önem arz ediyor. Engelli olmaları dolayısıyla içtikleri sudan, yedikleri yemekten daha çok rahatsız olabiliyorlar. Bizde yılda iki defa su depomuzu boşaltıyoruz, temizliğini yapıyoruz bundan sonraki süreçte Halk Sağlığı birimine başvuruyoruz. Depomuz dolduktan sonra onlar klorlama işlemini yapacaklardır. Bu yıl beyaz bayrak ödülümüzü de almış olacağız."



Okulun derslik, atölye, yemekhane ve tuvaletlerinin tüm bakım ve hijyenik çalışmalarıyla eğitime hazır olduğunu ifade eden Zihinsel Engelliler Öğretmeni Bahadır Bozkurt ise, "İkinci dönem için hazırlıklarımızı sürüyor. Su depomuzu temizledik, öğrencilerimiz daha temiz su içebilsinler diye. Aynı zamanda kar temizliği yapıyoruz. Çatımızda şu anda 1 metre kar var. Çardaklarımızda da çok fazla kar var, onu da temizleyeceğiz. Burada idareci ve öğretmenlerin yanı sıra izinde olan hizmetlilerimiz bile var. Onlar da okulumuzun temizliği için tatil yapmadılar ve çalışıyorlar" dedi.

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