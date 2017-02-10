İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

İDO ve BUDO'nun olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferi iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 09.30 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya), 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.





Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında saat 07.00'de başlaması gereken sefer de aynı gerekçeyle yapılamadı.





İDO'DAN SEFER İPTALLERİ



İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri(BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.



İptal edilen İDO seferleri şöyle:



06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü



07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü



08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü