Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Yüreğir İlçesindeki 2 adreste kaçak at ve eşek kesildiğinin ihbarını aldı. Depolara düzenlenen baskında toplam kesime hazır 29 at ile 3 eşek ele geçirildi.



Operasyonda ele geçirilen hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Depo sahipleri F.E. ve Y.B. gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında 'Halk sağlığını tehlikeye sokmak' ve 'Kaçak kesimi yapmak' suçlarından işlem yapıldı.