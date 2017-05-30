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İhbar üzerine ele geçirildi!

ADANA'da kaçak at kesimi yapıldığı ihbarını alan ekipler, 1 hafta içerisinde kesime hazır toplam 29 at ile 3 eşek ele geçirdi.

İhbar üzerine ele geçirildi!

ADANA'da kaçak at kesimi yapıldığı ihbarını alan ekipler, 1 hafta içerisinde kesime hazır toplam 29 at ile 3 eşek ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, merkez Yüreğir İlçesindeki 2 adreste kaçak at ve eşek kesildiğinin ihbarını aldı. Depolara düzenlenen baskında toplam kesime hazır 29 at ile 3 eşek ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen hayvanlar, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edildi. Depo sahipleri F.E. ve Y.B. gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında 'Halk sağlığını tehlikeye sokmak' ve 'Kaçak kesimi yapmak' suçlarından işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana
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