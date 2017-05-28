Ordu'da maddi imkanı olmayan Eren ailesi, Ulubey Kaymakamlığı ve Ulubey Belediye Başkanı Türkcan'ın girişimleriyle yaptırılan yeni evlerine kavuştu.

Ordu'nun Ulubey ilçesinde maddi imkanı olmayan aileye Ulubey Kaymakamlığı ve Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan'ın girişimleriyle yeni ev yaptırıldı.



Alınan bilgiye göre, ilçenin Kirazlık Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi Duriye Eren eşinin vefatının ardından zor günler geçirmeye başladı.



Derme çatma evde kalan Duriye Eren ve 5 çocuğunun durumunu öğrenen Ulubey Kaymakamlığı ile Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, ihtiyaç sahibi aileye yeni ev yapılması için çalışmalara başladı.



Avusturya-Viyana Ordulular Derneği Başkanı Paşa Tokmak'ın da destek verdiği tek katlı betonarme ev, bir yıl içerisinde tamamlanarak aileye teslim edildi.



Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, evin tesliminde yaptığı konuşmada, yeni konutlarının aileye hayırlar getirmesini diledi.



İhtiyaç sahibi bir aileyi sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Türkcan, "İnşallah bundan sonra Eren ailesi yeni evlerinde daha huzurlu şekilde yaşamlarını sürdürecek." dedi.



Avusturya-Viyana Ordulular Derneği Başkanı Tokmak da hayırlı bir iş yaptıklarını dile getirdi.



Yeni evine kavuşan Duriye Eren, eşinin vefatının ardından sıkıntılı günler geçirdiklerini belirterek, "Yardımımıza belediye ve kaymakamlık yetişti. Allah hepsinden razı olsun. Onların sayelerinde artık kışın rahat uyuyacağız." ifadesini kullandı.