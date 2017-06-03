Ayfonkarahisarlı 2 çocuk aranıyor. Ancak onlar kaybolmadı. Başlarına bir iş de gelmedi. Bakın o çocuklar niçin aranıyor? Haberimizde izleyelim.

Hem çaldılar, hem söylediler.



Tahtadan saz ve org, bir ağacın dalından da mikrofon yaptılar. Çocuklar, önce söyleyecekleri türkü için ses denemesi yaptı. Ardından sazın teline vurdular ve Afyon yöresine ait "Dolandım da geldim Emirdağ'ından" türküsünü seslendirdiler.



Çocukların bu türküsü dakikalar içinde binlerce kişi tarafından izlendi.



Ancak bu görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiği bilinmiyor.



Sosyal medya kullanıcıları şimdi bu iki yaratıcı çocuğu arıyor. Nedeni ise onlara gerçek saz, org ve mikrofon temin etmek.





ulusalkanal.com.tr