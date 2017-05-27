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İlginç karavan İstanbul yollarında

Kadıköy sokaklarında ilerleyen antika eşyalar ve ışıklı tabelalarla donatılmış karavan ilgi odağı oldu

İlginç karavan İstanbul yollarında

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleşen Mehmet Şeker, emekli olduktan sonra aldığı karavanını memleketi Sivas'ın kültürel objeleriyle süslemiş. Tanıtım amaçlı yurtiçi ve yurtdışında seyahat eden Şeker'e eşi ve Karagöz adını verdiği sincabı eşlik ediyor. Dün akşam Avrupa yakasındaki evinden bir davete katılmak üzere Kadıköy'e giden Şeker'in karavanı yol boyunca meraklı gözlerin odağı oldu. Şeker'in karavanına D-100 karayolunda ilerlerken bazı sürücüler korna çalarak selam verdi. Daha sonra Kadıköy' yönelen Şeker ara sokaklardan geçerken yoldan geçenlerin dikkatini çekti.

Mehmet Şeker, "Bu Sivas'ın tanıtım aracı. Başka bir amacım yok. Yıllardan beri yollardayım. Türkiye'de, Avrupa'da her tarafta dolaşıyorum. Aracımla buradan 8 günde Almanya'ya gittim. Bütün Avrupa'yı dolaştım. Ülke içinde gitmediğim yer kalmadı" dedi. Şeker aracını herkesin tanığını belirterek, para kazanma amacında olmadığını, Sivas'ın tanıtımı için yollarda olduğunu söyledi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ilginç karavan #antika eşya #ışıklı tabela #Kadıköy
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