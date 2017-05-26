Deniz Feneri Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle düzenlenen "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor. Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Projesi" yarışmasının ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi

Deniz Feneri Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliği ile düzenlenen, "İmam Hatipler İyilikte Yarışıyor. Anadolu İmam Hatip Liseleri Uygulamalı İyilik Proje Yarışması"nda dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleri verildi.



Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, MEB Şura Salonu"nda "İyilik Okulları Ödülleri" adı altında gerçekleştirilen ödül töreninin açılış konuşmasında, Deniz Feneri'nin ışığının milletin merhameti var olduğu sürece bütün dünyaya yayılacağını söyledi.



İmam hatip liselerinin önemine işaret eden Cengiz, proje kapsamında gençlere iyiliği düşünme olanağı sağladıklarını ifade etti. Cengiz, "Eğer biz gençlerimizin zihinlerine iyiliği düşünme fırsatını verebilirsek, bu proje başarıya ulaşmış demektir. Bu projeler, dünyada iyiliği yayma noktasında bir kıvılcımdır. Bu, inanıyorum ki bütün dünyaya da kısa zamanda yayılacaktır." diye konuştu.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ebubekir Şahin de "iyilik" sözünün önemini vurgulayarak dereceye giren projeler arasında, Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne bağlı bir çocukevindeki çocuklara yönelik bir iyiliğin yer almasını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci de iyiliğin önemine dikkati çekerek Türkiye'nin başta Suriye olmak üzere birçok mazluma kucak açtığını ve bir iyilik seferberliği başlattığını aktardı.



Açılış konuşmalarının ardından, dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri takdim edildi.



Yarışmada, Diyarbakır Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne bağlı bir çocuk evindeki çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyerek çocukların yüzlerini güldürmeyi amaçlayan "Sen gül çocuk" projesiyle birincilik ödülü ve "Yılın İyilik Okulu" unvanına layık görüldü.



Birincilik ödülü olarak 7 bin 500 lira kazanan öğrenciler, ödüllerini Habeşistan'daki yetimhanenin yapımında kullanılmak üzere Deniz Feneri Derneği'ne bağışladı.



Yarışmada, ikincilik ödülü, "Ona bir masal anlatsana" projesiyle Ankara Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin, üçüncülük ödülü ise "Atlayıp geçme, toplayıp geç, İnsana ve çevreye iyiliği seç" adlı projeyle Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin oldu.