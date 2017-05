Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu izleyenlere görsel şölen sunuyor

Van Gölü'nde yaşayan ve yılın belli döneminde üreme için suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin yolculuğu izleyenleri adeta büyülüyor.



Van Gölü'ndeki tek balık türü olan inci kefali, üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara zorlu bir yolculuğa başlıyor. Her yıl aynı dönemde gölün tuzlu ve sodalı suyundan çıkarak tatlı sulara geçen binlerce inci kefali, görsel bir şölen sunuyor.



Balık göçünün yoğun olarak görüldüğü Erciş ilçesindeki Deli Çay'a gelen yerli ve yabancı turistler, suyun akışının tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan balıkların eşsiz yolculuğunu izlemenin keyfini yaşıyor.



"İnci kefalinin akıntıya karşı dansı harika"



Çayın her iki kıyısında oluşturulan mesire alanında bu muhteşem doğa olayını izlemeye gelen vatandaşlar, balıkların yolculuğuna tanıklık ederken bir yandan martıların balık avını seyrediyor.



Deli Çay'da balıkların göçünü izleyen vatandaşlardan Savaş Parsak, herkesi balıkların bu eşsiz göçünü izlemeye davet etti.



Balıkları izlerken büyük heyecan duyduğunu ifade eden Parsak, "Her yıl buraya gelerek balık göçü izliyoruz. Bu yıl bir hafta erken geldiğimiz için istediğimiz seviyede balık göremedik. Gelecek hafta daha yoğun göç hareketi başlar." dedi.



Vatandaşlardan Ezgi Değirmenci de eşi ve arkadaşlarıyla Ağrı'dan Van'a balık göçünü izlemeye geldiğini belirterek, "İnci kefalinin akıntıya karşı dansı harika. Buraya tekrar hayran kaldım. Bu göçün burada gerçekleşmesi çok güzel bir olay. Burada bulunmak heyecan verici." diye konuştu.