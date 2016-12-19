İnegöl'de mobilya sanayi bölgesinde yangın

- Mobilya fabrikasında çıkan ve yanındaki imalathanelere sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya sanayi bölgesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Osmanbey Caddesi'ndeki, lokanta, ev, mobilya yedek parça, koltuk, boyahane ve üretim imalathanelerinin bulunduğu mobilya sanayisindeki bir üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İnegöl İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 4 araçla yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yanan binanın duvarı devrildi. Vatandaşlar ve itfaiye erleri kaçarak son anda kurtuldu.

Araçlardaki suyun bitmesi nedeniyle yangın, fabrikanın yanındaki diğer üretim tesislerine sıçradı. Bu sırada vatandaşlar, itfaiye ekiplerine tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri araya girerek vatandaşları uzaklaştırdı.

Giderek büyüyen yangına müdahale için Kütahya ve Bilecik ile çevre ilçelerden takviye ekip istendi. Yanan iş yerlerine yakın olan evlerdeki vatandaşlar tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken vatandaşlar, itfaiye erleri, polisler ve gazeteciler imalathanelerde bulunan koltukları dışarı çıkardı.

Yaklaşık 1 saat sonra çevre il ve ilçelerden gelerek yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.