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İnsanın içini ısıtan bu görüntüler Sakarya'dan

Sakarya'da, sabah okul servisi beklerken üşüyen çocukları gören vatandaş, durağa soba kurdu. Bu yöntemle soğuktan az da olsa korunan çocuklar, uygulamadan memnun.

İnsanın içini ısıtan bu görüntüler Sakarya'dan
Kocaali İlçesinde yaşayan Orhan Yılmaz, sabahları okul servisi beklerken üşüyen çocukları görünce duruma kayıtsız kalmadı.

Orhan Yılmaz, arkadaşı Rahman Alemdar ile birlikte çareyi durağa soba kurmakta buldu.

Haftaiçi her sabah çocuklardan önce kalkan iki arkadaş sobayı yakıyor ve servis için durağa gelen çocukları bekliyor.

Durağa geldiklerinde sobanın etrafında toplanan çocuklar, servis gelene kadar soğuk havadan biraz olsun korunmuş oluyor. 

Mahalleli sorunun çözümü için duraklara ısıtıcı sistemi kurulmasını istedi. 



ulusalkanal.com.tr
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