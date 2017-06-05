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İntihar girişiminde bulunan kadını kurtardı, kendisi boğuldu

Malatya'da baraj gölünde intihar girişiminde bulunan kadını kurtaran kişi, boğuldu.

İntihar girişiminde bulunan kadını kurtardı, kendisi boğuldu

Alınan bilgiye göre, eşi ve çocuklarıyla Karakaya Baraj Gölü Beyaz Saray mevkisine balık avlamaya giden İsmail Öztürk (42), bir kadının baraj gölünde intihar girişiminde bulunduğunu görmesi üzerine göle girerek kadını kurtarmak istedi. Bu sırada Öztürk'ün eşi de 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.
İntihar etmek isteyen kadını kurtaran Öztürk, bu sırada gölde kayboldu.

Kadın ambulansta tedavi altına alınırken, İl Jandarma Alay Komutanlığında elektrik teknisyeni olarak görev yaptığı öğrenilen Öztürk'ün bulunması için yardım istendi.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Sualtı Arama-Kurtarma ve İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma (İNOSAR) ekipleri, gölde uzun süre arama çalışması yaptı.

Yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucu İsmail Öztürk'ün cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Adli Tıp Malatya Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kurtarma çalışmaları sırasında Öztürk'ün eşi ise gözyaşlarına boğuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #malatya #Karakaya Baraj Gölü #İsmail Öztürk #intihar #boğuldu
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