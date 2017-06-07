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İş makinesinin altında kalan kişi öldü

Yozgat'ta freni boşalan iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İş makinesinin altında kalan kişi öldü

 Yozgat'ta freni boşalan iş makinesinin altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

Yeni Cami Mahallesi'nde Yozgat Belediyesine ait Melih Harun A'nın (51) kullandığı "silindir" diye tabir edilen iş makinesinin, yeni yapılan asfalt yoldaki sıkıştırma çalışması sırasında freni boşaldı.

İş makinesi yokuştan aşağı hızla inerken operatör Melih Harun A, bağırarak vatandaşları uyarmaya çalıştı. Bu sırada pazar alışverişinden dönen ve kaldırımda dinlenen din görevlisi Davut Aksoy, kaçamayarak iş makinesinin altında kaldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Aksoy'un öldüğünü belirledi.

İş makinesi operatörü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yozgat #trafik kazası #iş makinesi #fren
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