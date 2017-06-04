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İş yerinden hırsızlık, kameralara yansıdı

Aydın'da bir cep telefonu operatörüne ait işyerinden telefon çalan hırsızlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İş yerinden hırsızlık, kameralara yansıdı

Aydın'da bir cep telefonu mağazasından mesai saatinde yapılan hırsızlık, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki iş yerinin çalışanları, masanın üzerindeki bir cep telefonunun yerinde olmadığını fark etti.

Telefonu kaybettiklerini düşünen personel, güvenlik kameralarını izleyip çalındığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi hakkında çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, dükkana giren kişilerden biri kasiyeri oyalarken diğerinin etrafı gözetledikten sonra masanın üzerindeki telefonu alıp iş yerinden çıkması yer alıyor. 

Gazetecilere açıklama yapan iş yeri sahibi Volkan Aktemur, "Bu mübarek ayda böyle bir girişimde bulundukları için kendilerini kınıyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #iş yeri #hırsızlık #kamera #aydın #cep telefonu
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