Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da hasat sezonuyla birlikte gül turizmi de başladı. Isparta'ya giden yerli ve yabancı turistler önce gül topladı, gül havuzlarında yüzdü.

Gül bahçeleri ile ünlü Isparta'da hasat başladı.



Hasatla birikte gül turizmi de başladı.



Türkiye'nin ilk şişede gülsuyunu üreten Gülşah Gürkan herkesi gül hasadına bekliyor.



Isparta'ya giden yerli ve yabancı turistler önce gül topladı. Sonra kendileri için hazırlanan gül havuzlarında yüzdü.





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