İstanbul Beyoğlu Talimhane'de Adülhak Hamit Taran Caddesi üzerinde bulunan ve genelde Arap turistlere yönelik kafe-restorantta elektrik panosundaki tamirat sırasında saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle göz gözü görmedi.

İstanbul Beyoğlu'nda kafe-restoranda çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.



Talimhane Abdülhak Hamit Caddesi'nde bulunan bir binanın 2. katındaki kafe-restoranda yangın çıktı. Ramazan dolayısıyla gündüz kapalı olan iş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Alevler, kafe-restoranın çatısına da sıçradı.



Yangına, Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri müdahale etti. Bu sırada, çevredeki yollar güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.



Yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.