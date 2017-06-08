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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, boğazda saat 07.00'den itibaren gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Boğazda, Yerel Deniz Trafik Rehberi'nin 21. maddesinde belirtilen fiziki imkanlara sahip olunamadığı için sadece genel anonslar yapılabiliyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yerel Deniz Trafik Rehberi #İstanbul Boğazı
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