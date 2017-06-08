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İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı

Boğazda grup halinde dolaşan yunuslar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı

İstanbul Boğazı'nda grup halinde dolaşan yunuslar vatandaşların ilgisini çekti.

Sarıyer Büyükdere Caddesi Kazıklıyol açıklarında görülen yunuslar yaklaşık 20 dakika sürü halinde dolaş

Vatandaşlar, boğazda avlanan ve teknelerle yarışan yunusları kamera ve cep telefonlarıyla görüntüledi.

Karadeniz yönüne ilerleyen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #boğaziçi #Büyükdere Caddesi #sarıyer #yunus
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