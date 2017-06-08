Boğazda grup halinde dolaşan yunuslar, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

İstanbul Boğazı'nda grup halinde dolaşan yunuslar vatandaşların ilgisini çekti.



Sarıyer Büyükdere Caddesi Kazıklıyol açıklarında görülen yunuslar yaklaşık 20 dakika sürü halinde dolaş



Vatandaşlar, boğazda avlanan ve teknelerle yarışan yunusları kamera ve cep telefonlarıyla görüntüledi.



Karadeniz yönüne ilerleyen yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.