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İstanbul'da 59 farklı adreste uyuşturucu operasyonu!

Özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı

İstanbul'da 59 farklı adreste uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve  ticareti suçundan" aranan 59 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda kişi  gözaltına alındı. 


 
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla  Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle  uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranması bulunan kişilere  yönelik operasyon gerçekleştirdi.



Maltepe ilçesi merkezli Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy'ün de  aralarında bulunduğu bölgelerde 59 adreste 59 şüpheliye yönelik operasyonda çok  sayıda kişi gözaltına alındı.
 
Operasyon kapsamında zanlıların adreslerindeki aramalar sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #uyuşturucu #istanbul
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