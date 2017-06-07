TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Üçüncü köprü ve Kuzey Marmara otoyolundan yüksek maliyet nedeniyle geçmeyen TIR ve kamyonlar, Sirkeci’deki arabalı vapurları kullanıyorlardı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti.



Düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar.

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