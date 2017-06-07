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İstanbul'da ağır taşıtlara arabalı vapur yasağı

TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Üçüncü köprü ve Kuzey Marmara otoyolundan yüksek maliyet nedeniyle geçmeyen TIR ve kamyonlar, Sirkeci’deki arabalı vapurları kullanıyorlardı.

İstanbul'da ağır taşıtlara arabalı vapur yasağı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ağır tonajlı araçların arabalı vapur kullanımıyla ilgili düzenlemeye gitti.

Düzenlemeye göre; TIR ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların Sirkeci-Harem ile Çubuklu-İstinye arabalı vapurlarını kullanım izinleri kaldırıldı. Ağır tonajlı araçlar, Tarihi Yarımada ve sahil yolu üzerinde oluşturdukları yük nedeniyle arabalı vapurları kullanamayacaklar.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #tır #kamyon #sirkeci #harem
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