İstanbul Beşiktaş'taki boş bir binada çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre Gayrettepe Mahallesi Prof. Dr. Bülent Tarcan Sokağı'ndaki boş olan eski telekom binasının 3. katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi aldığı binadaki yangına, Beşiktaş, Mecidiyeköy, Şişli ve Beyoğlu itfaiye ekipleri müdahale etti.



Hasara yol açan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.