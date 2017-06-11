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İstanbul'da IŞİD operasyonu

Terör örgütü IŞİD'e yönelik 11 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 kişi yakalandı.

İstanbul'da IŞİD operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda  18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde  terör örgütü IŞİD saflarında Suriye'deki çatışma bölgelerinde bulunan ve halen  İstanbul'da örgüt faaliyetlerine devam eden kişilerin yakalanması amacıyla 11  ilçedeki 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda 18  kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda dijital malzeme, örgütsel  yayın, kelepçe, pompalı tüfek ve 35 mermi bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan yerleşkesinde gözaltında tutulan  zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #deaş #istanbul #operasyon #vatan #suriye #istanbul emniyet müdürlüğü
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